2019/12/20 | 09:47 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تدعو الجميع للتعاون والتصدى لكل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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