عادل صوما - -مدرسة المشاغبين- ثمرة عصر الارتجال

2019/12/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما تابعت برنامج "حوش عيسى" على "يوتيوب"، وتأملت كلمات الاستاذ ابراهيم عيسى وهو يؤرخ فيه للمسرح المصري، ويعتبر مسرحية "مدرسة المشاغبين" نقطة فاصلة يُمكن القول عنها: ما قبل وما بعد "مدرسة المشاغبين"، وحسب ما قال تُعبّر المسرحية عن نهاية عصر جمال عبد الناصر حيث الرأي الواحد والزعيم الأوحد والفشل الكبير، الذي لخصّه يونس شلبي بقوله "أبويا اتحرق ياجدعان"، ومن ثمة بدأ عصر مختلف تماماً، عصر المجموعة.اختل......

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