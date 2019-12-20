فاطمة الفلاحي - اشتاقك حد آخر المدى

2019/12/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي ما عادَ ليّ من الوقت متسع مشاغل تغتال يومي ، لكني لم أسه عنك، أشتاقك وأشتاقك حتى جرعات الألم مشوبة بالشوق إليك ودون وعي مني تعرشت قلبي أشتاقك حد التوسل تمنيت رؤياك ولو من بعيد سأجيز لنفسي حق الإعتراف بالتخاطر معك لأسمعك دقات قلبي هل تسمع؟ إنها تناديك وأدمعي ......

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