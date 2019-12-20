محمد الحنفي - أرأيت... لو أن الشهيد عمر... لا زال حيا...

2019/12/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي لو كان...الشهيد عمر...حيا فيما بيننا...لكانت الحركة...قد تجذرت...في الأرض...في صفوف...العمال الأجراء...في صفوف...الكادحات / الكادحين...في صفوف...الشعب...قد انتشرت...على مستوى العالم...في كل...قارات الأرض...في كل الدول...كما انتشرت...على مستوى...هذا الوطن...لكان...دأب الحركة...أن تشق...طريق النضال...أن ت......

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