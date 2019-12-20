تعرف على الفوائد الصحية المذهلة للقهوة المفلترة

2019/12/20 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة تتبعت مئات المشاركين لمدة 7 سنوات، أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري النوع 2.

وشملت الدراسة، التي

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