تركيا تنقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم الى

2019/12/20 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت قوات الاحتلال التركي عشرات الإرهابيين وعائلاتهم إلى مدينة رأس العين وذلك في إطار مخططاتها لإاحلالهم مكان أهالي المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم أجنداتها العدوانية

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