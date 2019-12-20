امريكا تدعو مجلس الامن لتحميل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

2019/12/20 | 09:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تحميل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت كرافت: "الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية تظهر أن الهجوم جاء من الشمال، وليس من الجنوب.



ينبغي على مجلس الأمن أن يفكر بهذه النقطة المهمة".

وأضافت: "هاجمت إيران دولة ذات سيادة من داخل أراضيها، يجب أن تدين جميع الدول هذا العمل الاستفزازي وبعيدا عن الموقف بشأن الصفقة النووية، ويجب على مجلس الأمن تحميل إيران المسؤولية".

هذا وكانت الولايات المتحدة، والسعودية قد اتهمتا إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية (أرامكو) في أيلول الماضي، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في 14 أيلول الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

كان الهجوم هو الأسوأ على منشآت نفطية في الشرق الأوسط منذ أضرم الرئيس العراقي صدام حسين النار في حقول نفط كويتية خلال أزمة الخليج في 1991.

واتهمت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران بالضلوع في تنفيذ الهجوم، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 18 أيلول الماضي، عرضت فيه حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها "أدلة على عدوان إيراني لا يمكن دحضها".

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