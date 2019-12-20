السجن 14 عاما لمواطن روسي موالي لداعش

2019/12/20 | 09:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مكتب هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، ان المحكمة العسكرية في مدينة إيركوتسك قضت بسجن مواطن روسي 14 سنة لتأييده تنظيم داعش الإرهابي.

هذا وكان الشاب البالغ من العمر 35 عاما مسجونا في وقت سابق، فقام بالداعية لتنظيم داعش الإرهابي داخل السجن، ودعا بعض السجناء أكثر من مرة إلى شن هجمات إرهابية في البلاد.

يذكر أن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية، أوليغ إيلينيخ، أعلن في أيلول الماضي أن موظفي جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية كشفوا خلال عام 2019 عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسيا.

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