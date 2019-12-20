كواليس اللقاءات السرية بين المالكي والعامري ورجل دين لترشيح رئيس وزراء جديد

2019/12/20 | 09:56 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةكشف مصدر سياسي عراقي، كواليس الاتفاقات والمشاورات في الساعات الـ 48 الماضية لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء، ودور مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني...

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