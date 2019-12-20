"ميكانيكي داعش" العراقي يعترف بتخريب طائرة أمريكية

2019/12/20 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقر رجل له صلات "محتملة" بمقاتلي داعش في العراق، ويشتغل ميكانيكيا بشركة طيران أميركية، بتورطه في عملية تخريب طائرة، كانت تحمل 150 راكبا.

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