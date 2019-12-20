وزير النفط: إطلاق أكثر من ألف فرصة عمل إضافية لأبناء ذي قار

2019/12/20 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، عن إطلاق أكثر من ألف فرصة عمل إضافية جديدة لإبناء محافظة ذي قار.

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