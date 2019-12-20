2019/12/20 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

سلط تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، الضوء على الأوضاع الس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تقرير فرنسي: العراقيون بانتظار الأحد المقبل.. ’’مهلة أخيرة’’ وحذر من تصاعد الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تقرير فرنسي: العراقيون بانتظار الأحد المقبل.. ’’مهلة أخيرة’’ وحذر من تصاعد الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).