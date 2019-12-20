دياب: لست محسوبًا على أحد.. والهدف تشكيل حكومة اختصاصيين

2019/12/20 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب أنه “لن يعتذر عن تأليف الحكومة”، وقال: “سيكون التأليف سريعًا بالنسبة إلى الوقت الذي أخذته الحكومات السابقة”.وأضاف، في حديث لـ”OTV”: “ستشهدون نقلة نوعية وانشاالله نكون أمام عدد كبير من اللبنانيات بالحكومة المقبلة، وبما أنني اختصاصي فالهدف هو أن تكون حكومة اختصاصيين”.وقال: “لم ألتق أحدًا من “حزب الله” […]

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