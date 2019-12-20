البنك الدولي: 55 تريليون دولار حجم ديون الأسواق الناشئة

2019/12/20 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف تقرير للبنك الدولي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدلات ديون الأسواق الناشئة إلى 55 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

ووفقا للتقرير، بلغت نسبة ديون الأسواق الناشئة لإجمالي الناتج المحلي نحو 170%، ومعدل زيادة بلغ 54% خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال التقرير، إن "الصين مسؤولة عن معظم تلك الزيادة، حيث ساهمت بـ20 تريليون دولار في ارتفاع الديون"، مشيرا إلى أن "حجم الديون الصينية ارتفعت منذ عام 2010 من 72% إلى 255% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي".

وحذر التقرير من أنه في حالة تعرض تلك الاقتصادات إلى أزمات عالمية مفاجئة أو ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الأمر سيؤدي إلى أزمات مالية.

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