"بي إم دبليو" تستعد لاكتساح سوق 2020 بنظام أندرويد جديد

2019/12/20 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "بي إم دبليو" تجهيز سياراتها بنظام أندرويد أوتو، اعتباراً من منتصف العام المقبل.

ونشرت الشركة فيديو توضيحي للميزات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر

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