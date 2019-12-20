الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ويحرر أولى بلدات ريف إدلب

2019/12/20 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر ميداني في ريف ادلب لموقع "مراسلون" أن وحدات الجيش العربي السوري بدأت عملية عسكرية، مساء امس الخميس، ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة في ريف

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