الدهكلي: تحالف القوى لن يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير محزب

2019/12/20 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة تحالف القوى العراقية انها لن تدعم او تصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية.

وشدد رعد الدهلكي نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية ان محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضة في ساحات التظاهر هو استفزاز لمشاعرهم وتغييب لأرادتهم والتبرير لإعلان الفوضى والتي قد تقود البلاد الى المجهول، مؤكدا ان تحالفه لن يفرض اي اسماء او شخصيات محددة لشغل المنصب، وليس لتحالف القوى أي خطوط حمراء على اشخاص او جهات معينة.

وكشف الدهلكي عن المعايير التي يحتاجها العراق لضمان رئيس وزراء قوي وشجاع ونزية والتي تتلخص بالاستقلالية وعدم التحزب والكفاءة والخبرة ، النزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الضغوط الحزبية و الولاءات الضيقة، مشيرا الى ان من تتوافر فيه المعايير أعلاه هو الذي سيحظى بدعم تحالف القوى العراقية.

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