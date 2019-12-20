نجاة ناشطين اثنين من ’’محاولة اغتيال’’ في قضاء الغراف بذي قار

2019/12/20 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) بنجاة ناشطين اثنين من ’’محاولة اغتيال’’ في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عضوين في تنسيقية منع الشغب والحرق في الغراف، بمحافظة ذي قار، هما عباس الغزي وصلاح الجحيشي، نجيا من محاولة اغتيال فاشلة بعد إصابتهما جراء اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين"، مضيفا أن "المسلحين فتحوا النار على الناشطين، في وقت متأخر من ليلة أمس، قرب الطمر الصحي بقضاء الغراف شمالي المحافظة".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) بأن 3 أشقاء قتلوا بنزاع عائلي في قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "3 أشقاء قتلوا في نزاع عائلي تطور الى استخد

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، بان الخيار العسكري مؤجل حتى اللحظة في حسم ازمة ابي صيدا العشائرية، مشيراً إلى نزوح بعض العوائل بعد الاشتباكات.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قيادا

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح، الخميس، تأمين المناطق الصحراوية التي تربط العراق مع الأردن وسوريا والسعودية، وأعلن عن ضبط وثائق وأدلة تثبت حجم ودائع داعش المالية.

وقال مصلح في تصريح نقله موقع الحشد،&n

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