اول ظهور لمقتدى الصدر منذ اسابيع: لا صحة لعودته الى العراق

2019/12/20 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بصور جديدة هي الاولى من نوعها منذ عدة اسابيع.والتقطت الكاميرات صوراً للصدر اثناء حضوره الذكرى السنوية لوفاة رئيس مصلحة تشخيص النظام الايراني محمود الهاشمي الشاهرودي.وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناولت اخباراً تفيد بعودة الصدر الى العراق، لكن الصور الملتقطة حديثاً تظهر خلاف ذلك.

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