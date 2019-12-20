عراقية من الموصل تثير اعجاب اليابان باتقانها  ” الأوريغامي “

2019/12/20 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق اثارت فتاة عراقية من اهالي مدينة الموصل في محافظة نينوى، اعجاب صفحات التواصل الاجتماعي اليابانية باتقانها فناً قديماً.وتعلمت الشابة العراقية الفن الذي يطلق عليه اسم ” الأوريغامي ” اثناء فترة سيطرة داعش على المدينة.

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