تعرف على اسعار العملات الاجنبية والنفط في الاسواق المحلية

2019/12/20 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/ أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ، اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.

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