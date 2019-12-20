اتفاق مبدئي لنقل الغاز الروسي الى أوروبا

2019/12/20 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفكوفيتش، اليوم الجمعة، عن توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق "مبدئي" لنقل الغاز إلى أوروبا.

وقال شيفكوفيتش، انه "بعد يوم من المحادثات في ألمانيا مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ".ولم يعط شيفكوفيتش تفاصيل حول مسودة الاتفاق، قائلا إنه يتوجب العودة إلى موسكو وكييف من أجل إعداد الصيغة النهائية قبل توقيعها.

ويأتي نحو 18% من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا، ما يرتب ضغوطا إضافية على الاتحاد الأوروبي للتوسط لإبرام اتفاق جديد.

وقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك وهو يقف إلى جانب نظيره الأوكراني أولكسي أورجيل، إنه "يأمل بتوقيع الاتفاق في القريب العاجل".

وأضاف أورجيل أن "الجانبين توصلا إلى نص يقربنا من الحل".

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