بالارقام.. ما هي نسبة الاميركيين المؤيدين لعزل ترامب؟

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وشركة "ابسوس" ونشر أمس الخميس، أن أقل من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه بعدما وجه

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