بعد تحذير وزير التعليم.. مقترح

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو لجنة التعليم العالي النيابية، رياض المسعودي، إمكانية إجراء توسعة جديدة لخطة قبول طلبة الدراسات...

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