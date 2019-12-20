ما هو أقصر يوم والأكثر ظلمة في 2019؟

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: سومر نيوز

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دخل الشتاء رسميا نصف الكرة الأرضية الشمالي، ويعرف سكان هذا النصف الشمالي ظاهرة الانقلاب الشتوي التي ت...

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