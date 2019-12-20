الزوراء يمنح لاعبيه يومين راحة

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الكادر التدريبي لنادي الزوراء، اليوم الجمعة، عن منح لاعبي الفريق يومين من الراحة.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ"الغد برس" ان "الزوراء يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للملحق الاسيوي حيث سيلاقي الزوراء بونيودكور الاوزبكي في الحادي والعشرين من الشهر المقبل".

وبين ان "الكادر التدريبي للفريق منح راحة ليومي الجمعة والسبت".

واشار الى ان "الفريق سيعاود الفريق تدريباته الاحد".

وتابع ان "بعض لاعبي الفريق يتواجدون حاليا مع المنتخب الاولمبي استعدادا لتصفيات اسيا تحت ٢٣ عاما".

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