الحمادي يغيب عن المنتخب الاولمبي بسبب الإصابة

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيفتقد المنتخب الاولمبي بكرة القدم لجهود احد افضل لاعبيه في كاس اسيا تحت ٢٣ عاما.

وأعلن الاولمبي في بيان تلقته "الغد برس"، غياب المهاجم علي الحمادي بسبب تعرضه للإصابة مع ناديه الذي يلعب له.

مهاجم سوانزي سيتي علي الحمادي تعرض لإصابة تبعده عن الملاعب لأسابيع، و يخسر فرصة تواجده مع المنتخب الاولمبي بكاس اسيا تحت ٢٣ عام القادمة.

ويملك منتخبنا الوطني علاء عباس كمهاجم للفريق وقد يبحث المدرب عبد الغني شهد عن مهاجم اخر لضمه الى التشكيل.

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