نائب: تحالف القوى لن يدعم اي مرشح لرئاسة الوزراء ما لم يكن مستقلاً

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخبارية أعلن نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، الجمعة، ان تحالفه لن يدعم او يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير تابع...

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