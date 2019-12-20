النجيفي: حالة العجز التي تمر بها الدولة بلغت حد اللاعودة

2019/12/20 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة دعا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، اليوم الجمعة، الى حواري وطني شمال، فيما أشار إلى إن حالة العجز التي تمر بها الدولة العراقية بلغت حد اللاعودة.وذكر النجيفي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "حالة العجز التي تمر بها الدولة العراقية بلغت حد اللاعودة ..والعراقيون بحاجة لحوار وطني شامل حول مستقبل العراق".وأضاف، أن "من مصلحة الكرد ايضا عدم التمسك بالقوالب العاجزة للدستور الحالي والبحث عن قوالب قابلة للتطبيق".

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