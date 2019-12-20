الإعدام لامرأة قتلت طفلاً بجريمة شنعاء في المثنى

2019/12/20 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالاعدام بحق المدانة {ه ، ر، ر} إستنادا لاحكام المادة {406 / 1 / أ} من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابها جريمة القتل العمد لطفل.

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