2019/12/20 | 11:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ازيح الستار، اليوم الجمعة، عن تمثال للشاعر الكردي المعروف محمد عمر عثمان الملقب بـ "جنرال الخريف" في مدينة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. إزاحة الستار عن تمثال "جنرال الخريف") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. إزاحة الستار عن تمثال "جنرال الخريف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).