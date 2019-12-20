وزير النفط يطلق اكثر من 1000 فرصة عمل لذي قار

2019/12/20 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، عن إطلاق اكثر من الف فرصة عمل إضافية جديدة لمحافظة ذي قار.

وقال الغضبان خلال استقباله محافظ ذي قار وكالة أبا ذر العمر، ان "الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المحافظة والشركات النفطية وشيوخ العشائر وتنسيقية التظاهرات السلمية شرعت بوضع آليات التعاقد وإعداد استمارة التعيين لأبناء المحافظة، واستنادًا الى مبدأ العدالة والاستحقاق والحاجة والتخصص"، بحسب بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه.

واضاف ان "إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لأبناء المحافظة تضاف الى اعداد الفرص السابقة من الدرجات الوظيفية التي وفرتها الوزارة لأبناء المحافظة في شركة نفط ذي قار".

واكد على "حرص الوزارة وشركاتها النفطية على المشاركة الفاعلة بالنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة من خلال تنفيذ ودعم عدد من المشاريع الخدمية، بالتعاون مع الجهات المعنية في ذي قار، وان الوزارة تعمل على تطوير المنشاءات النفطية والاستثمار الأمثل للغاز في المحافظة من خلال عقود مشاريع واعدة، فضلاً عن انسيابية توفير الوقود للمواطنين بانسيابية عالية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المدينة بسبب التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق وغير ذلك".

واشاد الغضبان بـ"أبناء محافظة ذي قار العريقة بحضارتها وتاريخها، وحرصهم على حماية المنشاءات النفطية القريبة من مناطقهم، محذراً في الوقت ذاته من بعض التصرفات الفردية غير المسؤولة لعدد من المحسوبين على التظاهرات السلمية ، ومحاولتهم تعطيل وإعاقة العمل أو الاعتداء على الموظفين وابتزازهم ومنعهم من اداء واجباتهم الرسمية".

واشار الى ان "هذه الأفعال والممارسات الخاطئة تؤدي بدورها الى تدهور الواقع الخدمي في المحافظة، فضلاً عن انها تمثل رسالة خاطئة للاستثمار وبيئة طاردة لها، وان المواطن هناك سيكون هو المتضرر الرئيس من جراء ذلك، وان المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب من الجميع التعاون مع الوزارة و التصدى لكل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد".

من جانبه اشاد محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر "باستجابة وزير النفط بأطلاق درجات وظيفية جديدة لأبناء المحافظة"، مضيفاً بانه "قد تناول ايضاً مع وزير النفط الواقع الخدمي في المحافظة وسبل النهوض والارتقاء به بالتعاون مع الوزارة والشركات النفطية، فضلاً عن استعراض خطط الوزارة لتطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز في المحافظة".

هذا وحضر اللقاء مدير عام شركة نفط ذي قار وكالة كريم ياسر ، ومدير المكتب الاعلامي للوزارة.

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