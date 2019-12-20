قصة بوجبا ومانشستر يونايتد على وشك النهاية

2019/12/20 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بول بوجبا

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مصير الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن لاعبي ومسئولي مانشستر يونايتد مقتنعون تمامًا بأن بول بوجبا لعب مباراته الأخيرة بالفعل بقميص الشياطين الحمر.

ولم يشارك بول بوجبا في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب إصابة في القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان متوقعًا عودة بول بوجبا للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع، لكن معاناته من مرض غامض تسببت في تأخر عودته.

ويعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي لا يزال يرى أن بول بوجبا ضمن كتيبة الفريق هذا الموسم.

وشددت “ميرور” على أن بول بوجبا يُصمم على الرحيل في الشهر المقبل، وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على ضمه حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوجبا، يجب عليه أن يدفع لمانشستر يونايتد ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن بول بوجبا صرح لوسائل الإعلام خلال الصيف الماضي، أنه يرغب في خوض تحديات جديدة، لكن النادي الإنجليزي تمسك باستمراره.

المصدر: كـووورة

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