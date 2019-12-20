2019/12/20 | 11:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح لرئاسة الحكومة يتحدى السياسيين العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح لرئاسة الحكومة يتحدى السياسيين العراقيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح لرئاسة الحكومة يتحدى السياسيين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).