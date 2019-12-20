ستيفن بيغون .. صعود نجم سياسي أمريكي من نتاج معترك أزمة كوريا الشمالية

2019/12/20 | 11:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – صادق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على تعيين المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون في منصب نائب وزير الخارجية، ما يعزز احتمال أن يقود المفاوض الجمهوري المخضرم الدبلوماسية الاميركية في العام المقبل.وبيغون، الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية مع تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، تمكن بسهولة من نيل ثقة مجلس الشيوخ […]

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