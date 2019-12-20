2019/12/20 | 11:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو,(أ ف ب) – أعلن موقع فيسبوك الخميس انه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع “كومباريتيك”.وقال متحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يحقق في سرقة بيانات ل267 مليون مستخدم وعرضها على الانترنت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يحقق في سرقة بيانات ل267 مليون مستخدم وعرضها على الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).