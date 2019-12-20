“بالفديو”.. شاب عراقي يغير اسمه الى “وطن” تضامناً مع التظاهرات

2019/12/20 | 11:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق غير شاب عراقي اسمه الى “وطن”، حيث ظهر المدعو “علي” بمقطع فديو وهو يعلن فيه تغيير اسمه تضامناً مع التظاهرات.

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