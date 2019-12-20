الحكمة النيابية تحذر من التوافق في حسم المواد الخلافية لقانون الانتخابات

2019/12/20 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلة الحكمة النيابية من حسم المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات بالتوافق ، عادة هذه العملية سرقة لأصوات الناخبين وحالة من حالات الفساد.

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