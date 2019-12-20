وزارة الصحة العراقية تؤكد عدم وجود اية حالة انفلونزا وبائية في البلاد

2019/12/20 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة عدم وجود اية حالة انفلونزا وبائية في العراق، داعية جميع المواطنين ووسائل الإعلام الى توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة.

وقالت الوزارة في بيان إن الاخبار التي تم تداولها بشأن انتشار الانفلونزا الوبائية في البلاد لا صحة لها، وان جميع جميع الحالات المشخصة هي للانفلونزا الموسمية المعروفة والتي تزداد معدلات الإصابة بها في هذا الوقت من السنة في جميع البلدان، مشيرة الى توفر اللقاح الخاص بالانفلونزا في جميع مؤسسات الوزارة الصحية.

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