2019/12/20 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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العتبة العباسية تعلن نصب محطة لتحلية المياه دعماً لمتظاهري ساحة التحرير

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، عن إطلاقها أكثر من 1000 فرصة عمل إضافية جديدة لمحافظة ذي قار، مبينة أن إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لأبناء المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (20 كانون الأول 2019) شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، أن "منتسبي وزارة الداخلية وعند

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الخميس 19 كانون الاول 2019، بوجود ضغوطات هائلة على قيادات امن المحافظة من بغداد لحسم مبكر لازمة ناحية ابي صيدا بعدما تحولت الى قضية رأي عام.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قياد

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