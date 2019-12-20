خلاف عائلي يتحول الى “مجزرة” في ديالى

2019/12/20 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بمقتل 3 اشخاص نتيجة خلاف عائلي في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “ثلاثة أشقاء قتلوا علي يد ابن عمهم نتيجة خلاف عائلي في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى”.واضاف، أن “الجاني اصيب ايضاً اثناء المشاجرة التي تحولت بعد ذلك الى جرائم قتل”.

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