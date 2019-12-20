ما هو منصب زيدان المقبل؟

2019/12/20 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، عن أن مواطنه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، سيصبح مدرب "الديوك" المقبل.

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