قاسم المحبشي - أمس مؤتمر النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، باتحاد أدباء وكتاب مصر

2019/12/20 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي في البدء تجدر الإشارة الى إن الأدب والكتابة ليس مجرد قصة أو قصيدة أو رواية أو مقالة فكرية أو نقدية نقرأها للمتعة والتسلية ثم نتركها وننساها، بل هي روح الثقافة وسداها والأدباء والكُتَّاب هم ألق المدينة والمدنية وذاكرة الأمة.والثقافة بوصفها ذلك الكل المركب الذي يشكل تفكيرنا وخيالنا وسلوكنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا تعد الرهان الاستراتيجي لكل تنمية اجتماعية ممكنة، فضلا عن كونها مصدراً حيوياً للإبدا......

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