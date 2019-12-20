2019/12/20 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي بعد عرض الملامح الأساسية الأربعة وعشرين للحزب، الذي نتطلع أن تؤسسه نخبة واعية من شباب الثورة، ولا دور لي فيه، إلا طرح الفكرة، واستعدادي للمساهمة في تنضيجها، نختم الموضوع بهذه الحلقة الخامسة والأخيرة.|ولا بد من إضافة نقطة خامسة وعشرين، ألا هي:|25. |رفض عودة أحزاب الطبقة السياسية بعد 2003:||بعد حل جميع الأحزاب القائمة لمرحلة قادمة، ثم كما مر، تشريع قانون أحزاب جديد، وفتح الباب أمام تقديم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 5/5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 5/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).