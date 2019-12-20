المرجعية تدعو الى الرجوع للشعب باجراء انتخابات مبكرة وتشريع قانون لها

2019/12/20 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعت المرجعية الدينية العليا ،اليوم الجمعة، الى الرجوع للشعب باجراء انتخابات مبكرة وتشريع قانون لها وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات.وادناه نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي: أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم […]

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