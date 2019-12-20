2019/12/20 | 12:56 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي يعارضه الشارع العراقي.



وشهدت الجلسة نقاشا حادا، وتوقفت بعد انسحاب الكتل الكردية بسبب طرح مواد من القانون محل خلاف. وتبقى المعضلة مسألة الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.



ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون جديد للانتخابات وسط استمرار المظاهرات) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون جديد للانتخابات وسط استمرار المظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).