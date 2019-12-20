السيستاني: الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد

2019/12/20 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، اليوم الجمعة، إن الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد للأزمة.وطالب السيستاني الحكومة الجديدة بأن تعمل على انتخابات بعيدا عن قوة السلاح، وأن تكون الحكومة الجديدة غير “جدلية”.

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