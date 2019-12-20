المرجع السيستاني: الاغتيالات ما زالت مستمرة للمتظاهرين ولا ضرورة لاغلاق المؤسسات التعليمية

2019/12/20 | 13:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية اكد المرجع الاعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، ان الاغتيالات والخطف والتهديد ما زالت متسمرة للمتظاهرين المطالبين بالاصلاح والتغيير، فيما نوهت الى...

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