/SNG/ تنشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم

2019/12/20 | 13:03 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- تنشر وكالة /SNG/ نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (23/ربيع الآخر/1441هـ) الموافق (20/12/2019) أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث ...

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