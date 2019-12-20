2019/12/20 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



المرجعية الدينية: يجب أن تكون الإنتخابات بعيدة عن المال السياسي والسلاح غير القانوني والتدخلات الخارجية

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